Jogos da Primavera incentivam a prática do ciclismo entre os jovens

A 39ª edição dos Jogos da Primavera, realizada pelo Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Secretaria da Educação e da Cultura (Seduc), está na reta final. Na última quarta-feira, 14, foram realizadas as provas de ciclismo, no kartódromo da Orla da Atalaia, em Aracaju, com a participação dos 50 estudantes-atletas inscritos na modalidade.

Os atletas das categorias A e B, no masculino e feminino, competiram de forma individual e em grupo, nas provas de pontos (contrarrelógio), de velocidade e de estrada. O ciclismo tem participantes de 22 escolas, de 13 municípios sergipanos.

A atleta Rayssa Soares, do Colégio Estadual Armindo Guaraná, competiu pela primeira vez nos Jogos da Primavera e já conquistou medalha de prata na prova de contrarrelógio. “Eu estou muito feliz com esse resultado. Eu pratiquei pouco, mas consegui ganhar medalha. Vou ser o orgulho na minha família e estou feliz por isso”, afirma a atleta.

O paratleta de ciclismo e diretor de Paradesporto da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, Ulisses Freitas, é o coordenador da modalidade e fala sobre a revelação de talentos. “Os Jogos da Primavera são o maior evento de desporto escolar de Sergipe e responsável por revelar talentos do esporte. Aqui mesmo, no ciclismo, nós temos o Daniel e a Belinha, que já são esportistas consagrados e revelados por nós. Através dos Jogos da Primavera, eles conseguiram participar de grandes competições nacionais e trouxeram bons resultados para Sergipe. Além disso, estimulamos que outros atletas sigam o mesmo caminho deles e o meu”, explica.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca o papel social dos Jogos da Primavera na vida dos jovens sergipanos. “Os Jogos da Primavera vão além de uma competição desportiva, eles são responsáveis por apresentar o mundo do esporte aos mais jovens e estimular a participação em competições. Além disso, os Jogos da Primavera também estimulam a interação entre os jovens sergipanos e um estilo de vida mais ativo e saudável”, afirma a secretária.

O encerramento da 39ª edição dos Jogos da Primavera está marcado para o dia 17 de junho, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, a partir das 10 horas, com as partidas finais do basquete, voleibol, handebol e futsal.

Campeões do ciclismo

Prova de contrarrelógio

Masculino

1- Kaic Santos: C.E Padre Mendonça

2- João Italo dos Santos: Escola Municipal Jaime da Silva Carvalho

3- Thaislan Garcia dos Santos: Escola Municipal Francisco Morais dos Santos

Feminino

1- Mayane Gomes: Escola Municipal Jaime da Silva Carvalho

2- Rayssa Soares da Silva: C.E Armindo Guaraná

3- Clara da Silva: Escola Estadual Professora Cecinha Melo Costa

Prova de contrarrelógio, cat B

1- Daniel Santos Lima: C. E Maynard Gomes

2- Carlos Henrique: C.E Petronio Portela

3- Carlos Eduardo: C.E Petronio Portela

Prova de cri, cat b

Feminino

1- Anna Luiza: C.E Leandro Maciel

2- Jessyca Kawany: C.E Leandro Maciel

3- Mariana Sotero: C.E Leandro Maciel

Prova de pontos, cat a

1- Kaic Santos, Colégio Estadual Padre Mendonça

2-Joao Ítalo, Escola Municipal Jaime Carvalho

3- Thayslan Garcia, Escola Municipal Moreira dos Santos

Feminino

1- Maiane Gomes, Escola Municipal Jaime da Silva Carvalho

Prova de pontos, cat b

1- Daniel Santos: CE Maynard Gomes

2- Carlos Henrique Vasconcelos: Colégio Estadual Ministro Petronio Portela

3-Carlos Eduardo de Menezes: Colégio Estadual Ministro Petronio Portela

Feminino:

1- Anna Luiza, CE Leandro Maciel

2- Laisa Danielle, CE Leandro Maciel

3- Mariana Sotero, CE Leandro Maciel

Fonte: Governo de SE