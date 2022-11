Joinville decreta situação de emergência por causa da chuva

A forte chuva que atingiu o Sul do país deixou 145 pessoas desabrigadas em Joinville (SC), de acordo com informações da prefeitura divulgadas na última terça-feira,29.

Ontem, a cidade decretou Situação de Emergência e três escolas estão sendo utilizadas como abrigos para a população. As aulas estão temporariamente suspensas na Escola Municipal Dr. Ruben Roberto Schmidlin, no Morro do Meio, devido à quantidade de pessoas acolhidas. Na Escola Municipal Professor Avelino Marcante, no Bom Retiro, e na Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke, em Pirabeiraba, as aulas estão mantidas.

Desde sábado, 26, o acumulado de chuvas em Joinville ultrapassou os 400 milímetros de precipitação. A prefeitura orienta que em caso de emergência a população procure a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com os Bombeiros Voluntários, pelo 193.

A prefeitura de Joinville liberou um local para arrecadação de itens que serão entregues às famílias atingidas pela enchente. A Central Solidária vai funcionar no Expocentro Edmundo Doubrawa (anexo ao Centreventos Cau Hansen), a partir desta quarta-feira, 30, até a sexta-feira, 02, das 8h30 às 19h30.

Os principais itens que precisam ser arrecadados são água mineral, alimentos não perecíveis e produtos de higiene e limpeza.

Paraná

Um deslizamento de terra na BR-376, na altura de Guaratuba, no Paraná, soterrou carros e caminhões na noite de segunda-feira, 28, e vem mobilizando, desde então, os esforços de equipes de resgate do Corpo de Bombeiros do estado. Até o momento, uma morte foi confirmada. Ainda não se sabe quantas pessoas estavam dentro dos veículos atingidos.

Mais chuvas

As fortes chuvas que atingem Santa Catarina e o Paraná vêm sendo monitoradas pela Defesa Civil Nacional. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), várias regiões dos dois estados estão sob alerta vermelho, indicando grande perigo de acumulado de chuvas até a noite desta quarta-feira, 30.

As chuvas podem superar 100 milímetros por dia, informa o Inmet. “O risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em algumas regiões é elevado”.