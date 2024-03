Jornalista lança livro de poemas sobre o cotidiano

O mês de abril promete ser agitado para os amantes da literatura, com o lançamento do primeiro livro da escritora paripiranguense Fernanda Roza, intitulado “Coração quitado”. Publicada pela editora Gataria, a obra reúne mais de 115 poemas com temas diversos, como vida, amor, solidão, amizade e arte.

Neste exemplar, a escritora consegue capturar a efemeridade do cotidiano, explorando sentimentos e situações que permeiam a vida de todos. Inspirada em suas vivências, cada verso é uma reflexão sobre as nuances da existência, desde os momentos de alegria até os desafios mais profundos.

O livro é fruto de um processo criativo iniciado durante a pandemia da Covid-19, o que confere a ele uma sensibilidade única. “Falar nunca foi o meu forte, então encontrei na escrita uma forma de expressar tudo aquilo que sinto e vejo. Sempre fiz isso por meio de contos e crônicas, o que me possibilitou muitos textos. Mas confesso que escrever em versos foi uma surpresa, uma experiência diferente e que me deu mais liberdade. Devido à ansiedade, os meus pensamentos chegavam correndo, como se tivessem pressa, necessidade de serem lidos, principalmente nos dias pandêmicos”, relatou Roza sobre o processo criativo.



Fernanda Roza, 27 anos, é jornalista formada pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e natural de Paripiranga, Bahia. Desde a infância, desenvolveu sua paixão pela literatura, inspirada por grandes autores brasileiros, como Clarice Lispector e Manoel de Barros. Agora, com “Coração quitado”, ela compartilha seu olhar sensível e singular sobre o mundo, convidando os leitores a se perderem nas páginas e se reconhecerem em cada verso.

Não perca a oportunidade de mergulhar nessa obra poética e reflexiva. Adquira o exemplar de Coração quitado aqui.