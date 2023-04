José Carlos Felizola é nomeado conselheiro do TCE

Felizola foi indicado pelo governador Fábio Mitidieri (PSD) para ocupar a vaga deixada pelo conselheiro, Carlos Pinna, que morreu no dia 05 de abril. Ele é advogado e atuou no governo Mitidieri como secretário de estado do meio ambiente. Ele também foi secretário geral e coordenou a campanha de Belivaldo Chagas para o governo em 2018.

Fonte: G1 SE