José Edcarlos, o Bob Seguros, é empossado presidente do CDL Lagarto

Na noite da última quinta-feira, 26, em solenidade realizada no Rotary Club do município, José Edcarlos dos Santos, popularmente conhecido como Bob Seguros, foi empossado presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Lagarto. Ele sucederá o empresário Charles Brício no comando da entidade durante o biênio 2023/2025.

Na oportunidade, também foi empossada a nova diretoria do CDL, que passa a ter a seguinte composição: Reinado Barbosa (Vice-presidente), Tayrone Carvalho (1º Secretário), Carlúcio Alves (2º Secretário), Paulo Pinto (Diretor Administrativo e Financeiro), José Paulo de Souza Santos (Vice-diretor Administrativo e Financeiro), Charles Brício (Diretor de Relações Institucionais e Governamentais), Emanoel Alves (Diretor do CDL Jovem), Armando Fontes (Diretor de Patrimônio), Jefferson Cruz (Diretor do SPC), Raimundo José da Fonseca (Diretor do DEACON), Fernando Reis (Diretor Consultor), Elciane Silva de Abreu (1º Conselheiro Fiscal), Sueleide de Jesus Santos (2º Conselheiro Fiscal), Gilmara Evangelista (3º Conselheiro Fiscal). A suplência ficou com Rosilda Maria Soares de Leles.

Solenidade foi realizada no Rotary Club de Lagarto. Fotos: Anselmo NewLab 1 de 6

O CDL Lagarto é responsável por representar os lojistas em âmbito municipal, fazendo parte de um sistema integrado da Federação das Câmaras Lojistas (FCDL), que tem representação em âmbito estadual, e que está vinculada à Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDJ), considerada uma das mais importantes forças produtivas e representativas da economia brasileira.