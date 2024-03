Jovem agredida pelo ex-companheiro morre no hospital

No início desta semana, uma jovem itabaianense, identificada como Caroline Gomes Oliveira Novas, de 25 anos de idade faleceu no Hospital de Urgência de Sergipe, vítima de um traumatismo craniano. O responsável por esse ato brutal foi identificado como Douglas Batalha, seu ex-companheiro.

De acordo com o Portal Itnet, Caroline lutou por 17 dias pela vida após ser brutalmente agredida por Douglas. Relatos revelam que Caroline vinha sofrendo há tempos com a perseguição e violência de seu ex-companheiro. Mais de uma dúzia de boletins de ocorrência foram registrados por ela contra Douglas, incluindo casos de agressão física, ameaças e perseguição obsessiva.

Ainda segundo informações, o suspeito não aceitava o término do relacionamento e ameaçava Caroline, dizendo que se ela não voltasse para ele, não ficaria com mais ninguém. Em um desses episódios de agressão, ocorrido em um shopping, Douglas atacou Caroline na área de alimentação, na presença de seu atual companheiro. Embora tenha sido encaminhado à delegacia, ele não permaneceu detido.

No episódio final e fatal, Douglas invadiu a residência de Caroline e desferiu golpes de marreta em sua cabeça, resultando em um traumatismo craniano grave. Após uma longa batalha pela vida, Caroline não resistiu aos ferimentos, deixando três filhos órfãos..

O autor do crime encontra-se foragido, e qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser imediatamente comunicada à polícia através do disque-denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: ITNET