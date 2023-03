Jovem atleta da base do Lagarto FC é emprestado ao E.C. Bahia

A categoria de base do Lagarto Futebol Clube segue exportando atletas para outros clubes do Brasil. Desta vez, o Verdão anunciou que o jovem volante Moises Santos, de 17 anos, vai para o Esporte Clube Bahia, onde passará quatro meses emprestado. Esta será a primeira vez que o atleta atuará fora de Sergipe.

O contrato, segundo consta, poderá se estender por mais um ano. “A negociação foi conduzida pelo Diretor Executivo de Futebol Marcelo Bonfim, pelo Diretor da categoria de base Arielson Bezerra e pelo presidente do Conselho Deliberativo do Lagarto Futebol Clube, Marcus Andrade, junto a diretoria do E.C Bahia”, ressaltou o Lagarto.

Moises Santos é lagartense do povoado Jenipapo e fruto da parceria da base do Verdão com o Projeto Geração do Futuro. “O atleta disputou o Campeonato Sergipano 2022 sub-17, onde obteve grande destaque e fez com que o atleta logo ascendesse para o profissional, dando seguimento agora na sua jornada no E. C. BAHIA”, acrescentou o Verdão.