No fim da manhã desta segunda-feira, 4, o jovem lagartense Pablo Tairone, de 19 anos, que estava desaparecido, foi encontrado sem vida e em estado de decomposição, em uma área de mata situada na região do bairro Jardim Campo Novo, onde morava, em Lagarto.

Diante disso, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizarem os procedimentos cabíveis. Além disso, com o ocorrido, foi levantada hipótese do garoto ter morrido no dia do desaparecimento.