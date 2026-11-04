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Jovem de Lagarto se destaca no atletismo com apenas 13 anos

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O jovem de Lagarto Leonardo Santos Oliveira, 13 anos, vem chamando a atenção pelos resultados conquistados nas competições de corrida no estado de Sergipe.

Sua trajetória começou por diversão, mas em junho de 2026, após se destacar em uma competição, conquistou o apoio da Boston Running e iniciou uma nova fase, passando a treinar com acompanhamento de treinador.

Desde então, vem evoluindo e alcançando marcas importantes:

• 100m: 13s
• 400m: 1min03s
• 1.000m: 3min10s
• 3.000m: 10min49s
• 5.000m: 18min10s
• 10.000m: 42min34s

Com o apoio da família, do treinador e da Boston Running, Leonardo segue buscando evolução e sonha em disputar grandes competições nacionais, levando o nome de Lagarto e Sergipe cada vez mais longe.

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