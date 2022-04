Neste domingo, 24, Um jovem de 27 anos foi encontrado morto no quarto de uma pousada, no Bairro Atalaia, Zona Sul de Aracaju. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, no corpo do jovem tinha marca de disparo de arma de fogo. A suspeita é que ele tenha sido assassinado no local.