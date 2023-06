Jovem é encontrado morto pelo próprio pai, após acidente na BR-101

No último sábado, 17, um jovem de 23 anos foi encontrado morto pelo próprio pai às margens da BR-101 após um acidente na rodovia, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Os dois trafegavam juntos na rodovia, em veículos diferentes, quando o pai, que estava mais à frente, perdeu o filho de vista ao olhar no retrovisor. Ele retornou para conferir se havia acontecido algo e localizou o filho morto preso às ferragens.

O jovem teria perdido o controle em uma curva e acabou colidindo com a proteção lateral da via. Isso fez com que o veículo tombasse e fosse parar com as rodas para cima, às margens da rodovia. O motorista ficou preso às ferragens e faleceu no local.

O jovem é morador do município de Umbaúba. O corpo dele deve chegar nesta segunda-feira, 19.