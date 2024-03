Jovem é morto a facadas após discussão em bar em Itabaiana

João Victor Cosme, de apenas 18 anos, foi morto a facadas após uma discussão em um bar no município de Itabaiana, na madrugada da última segunda-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu após uma discussão em um bar, onde um indivíduo desconhecido se juntou a vítima e seu irmão para beber.

Após o indivíduo ser visto armado com uma faca, e levantado questionamentos por parte de João Victor, a confusão começou.

O indivíduo armado começou a ameaçar as pessoas presentes, e em seguida, desferiu um golpe de faca no pescoço de João Victor.

O agressor fugiu do local, deixando a vítima gravemente ferida. O Samu foi acionado, mas a vítima morreu antes mesmo do atendimento de urgência chegar.

Militares do 3° BPM, estão à procura do autor do crime, que até o momento da publicação desta matéria, não havia sido encontrado.