No último domingo, 1° de maio, Gilmar Souza de Jesus, de 17 anos, morreu após cair e bater a cabeça no chão, durante uma partida de futebol realizada no povoado Campestre do Abreu, na zona rural de Tobias Barreto.

Segundo informações, após a queda, o jovem – que era estudante do Colégio Estadual Abelardo Barreto do Rosário – chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O laudo com a causa da morte ainda não foi divulgado.