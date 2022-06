Jovens Embaixadores 2022: Estudantes sergipanas da rede estadual embarcam para os Estados Unidos

As estudantes Clarisse Liz Rosa Borges do Centro de Excelência Atheneu Sergipense e Maria Nicole Souza do Colégio Estadual Djenal Tavares Queiroz, em Moita Bonita, embarcaram na manhã da última segunda-feira, 27, para São Paulo, onde irão se juntar aos demais alunos selecionados no Programa Jovens Embaixadores 2022 para, em breve, seguirem para os Estados Unidos.

Até o dia da viagem para os Estados Unidos, as estudantes passarão por um momento de preparação com os colegas que representam o Brasil nesta edição do programa. Os estudantes brasileiros irão para os Estados Unidos para uma estada de 15 dias, entre 1º e 18 de julho. Durante esse período, eles passarão pela capital americana, Washington, D.C., onde assistirão a celebração da Independência dos EUA.

Os estudantes serão divididos em grupos menores para uma experiência em outras cidades, onde participarão de atividades como oficinas sobre liderança e empreendedorismo, projetos de impacto social, reuniões com representantes do governo dos EUA; visitarão escolas da região e farão apresentações sobre o Brasil. O programa é patrocinado pela Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil e conta com o apoio de parceiros dos setores público e privado.

De acordo com o técnico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades) da Seduc, Jorge Monteiro, o programa Jovens Embaixadores 2022 proporciona às estudantes uma experiência fundamental na trajetória escolar ou acadêmica das alunas. “As estudantes serão hospedadas em residências de famílias previamente selecionadas e que estão inscritas no programa. Elas receberão todo o apoio e assistência tanto pela Embaixada Americana quanto pelo Estado Brasileiro. É um momento único em que elas poderão aproveitar da melhor forma possível, pois talvez o futuro delas esteja relacionado a esse intercâmbio que elas irão iniciar”, relatou.

O nervosismo tomou conta dos minutos antes do embarque. A jovem Maria Nicole espera acessar muito conhecimento durante o intercâmbio. “Eu vou poder melhorar as minhas habilidades de liderança, empreendedorismo e impacto social. Está sendo muito incrível, e eu mal posso esperar por todas essas experiências ao conhecer pessoas e partilhar muitas histórias, inclusive da minha cidade e do meu estado”, contou.

Já para a estudante Clarissa Borges está diante de um momento decisivo. “Eu tenho plena consciência de que esse programa vai me proporcionar muito conhecimento e vai aumentar a minha gama de perspectiva, além de me deixar mais ciente das coisas que acontecem ao meu redor. Quero que me proporcione, também, muitas oportunidades e desejo voltar para o Brasil com a mente totalmente mais aberta e com mais aprendizado”, concluiu.

Fonte: Governo de Sergipe