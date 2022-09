Judocas sergipanos conquistam três medalhas nos Jogos da Juventude

Na última sexta-feira, 17, Sergipe conquistou três medalhas no judô, sendo uma prata e dois bronzes, nas disputas dos Jogos da Juventude.

Na categoria por equipes, o título ficou com o Rio Grande do Sul. Distrito federal e São Paulo completaram o pódio.

Os Jogos da Juventude, que tiveram início no dia 2 deste mês em Aracaju, terminam neste sábado. Mais de 4 mil jovens atletas de todos os estados do país participaram do evento que contou com disputas em 16 modalidades.

Fonte: Globo Esporte SE