Juiz da Comarca de Lagarto autoriza a realização da festa da retirada do mastro

Após um dia de intensos diálogos, na tarde desta sexta-feira, 27, o Juiz Jair Teles da Silva Filho, da 1ª Vara Cível de Lagarto, autorizou a realização da festa da retirada do mastro, no próximo domingo, 29. O evento marcará a abertura oficial dos festejos juninos do município e contará com um arrastão puxado pela Banda Seeway.

Contudo, o juiz determinou que o mastro fosse retirado do local da Silibrina, após o término da festa deste domingo, para coibir a reunião de munícipes na noite de 31 de maio, quando costuma ser realizada a tradicional Silibrina de Lagarto. Ele também proibiu a soltura de fogos de artifício.

Por fim, o magistrado fixou uma multa pessoal de R$ 20 mil em desfavor dos organizadores do evento, caso as determinações sejam descumpridas. O valor, caso seja aplicado, será revertido ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente.

Cabe destacar que a decisão ocorre após o juiz suspender a realização da tradicional Silibrina de Lagarto, que em 2022 celebraria seu centenário, a pedido do Ministério Público, o qual entende que o evento pode “gerar tumultos e desordens de grande monta, vez que, por ocasião da realização de eventos desta natureza, é comum a prática de excessos decorrentes do consumo de bebidas alcoólicas, assim como atos de violência, gritaria e algazarras, abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, além dos riscos à integridade física das pessoas e de seus bens, em razão do uso de artefatos que ocasionam explosão ou risco de incêndio.”

E a Silibrina?

Informações apuradas pelo Portal Lagartense dão conta que os silibrineiros ainda acreditam que o evento poderá ser realizado. Ao que tudo indica, a batalha judicial continua com a esperança de conseguir a liberação para celebrar o centenário do evento, que ficou impedido de ser realizado nos últimos dois anos por conta da pandemia de Covid-19.