Juízo da 7ª Vara Federal de SE interroga os réus do caso Genivaldo

Na última terça-feira, 6, a 7ª Vara Federal de Sergipe – Subseção Judiciária de Estância procedeu a realização do interrogatório dos três policiais rodoviários federais que teriam participado da abordagem que resultou na morte de Genivaldo de Jesus Santos, em 25 de maio de 2022, no município sergipano de Umbaúba.

Na oportunidade, foi conferido prazo para acusação, assistente de acusação e defesas apresentarem alegações finais na forma escrita. Após esse período, o juiz titular da 7ª Vara, Rafael Soares Souza, irá proferir decisão em que resolve se os réus serão ou não submetidos ao Tribunal do Júri.

Cronologia

Em 22 de novembro, primeiro dia de audiências referentes ao processo, foram realizadas as oitivas de 19 testemunhas de acusação. Na quarta, 23, foram iniciadas as oitivas das testemunhas de defesa. Já na quinta-feira, 24, foram suspensas as audiências, em atendimento ao requerido pela defesa.

No dia 25, foram ouvidas apenas duas testemunhas de defesa, pois a audiência teve que ser suspensa, em decorrência de um problema de saúde apresentado por um dos réus, que foi conduzido para atendimento médico em hospital da capital sergipana. Em 29 de novembro, foram concluídas as oitivas das testemunhas de defesa do processo.

Fonte: Justiça Federal