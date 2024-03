Jungle Fight terá disputa feminina pela primeira vez em Sergipe

O MMA feminino está ganhando cada vez mais destaque no mundo das artes marciais mistas, com mulheres ao redor do mundo mostrando sua força, habilidade e determinação no octógono. Essas lutadoras são inspirações para mulheres de todas as idades, provando que não há limites para o que uma mulher pode alcançar. Com muito treinamento e um condicionamento físico impecável, as lutadoras enfrentam desafios e adversários com coragem, sem medo de entrar na arena e mostrar do que são capazes, superando obstáculos e lutando com garra até o último segundo.

Maria Isabel representará Sergipe no Jungle Fight no peso palha, na noite deste sábado, 16. A lutadora de 30 anos nasceu na Paraíba, mas se considera sergipana de coração. A atleta começou a treinar em 2012, sempre pensou em competir e já garantiu dois títulos em sua carreira, campeã Maceió Fight e Crajubar Fight.

Sua rotina é dividida entre os quatro treinos diários, uma alimentação que exige esforços e disciplina e suas três filhas, a sua grande inspiração e incentivo para lutar. ‘’Ser mãe e campeã não é uma tarefa fácil. Nós, lutadoras, mães, enfrentamos o desafio de equilibrar a carreira com a responsabilidade de cuidar dos filhos. A maternidade requer comprometimento de tempo, energia e recursos emocionais, o que torna a vida da lutadora profissional mais difícil. Viagens, competições, recuperação física após as lutas, são muitos os desafios’’, afirma Isabel.

Mesmo com tanto desafios dentro e fora do octógono, Maria Isabel enfatiza o quanto é gratificante receber o apoio do público. A lutadora também não esconde a sua vontade de conquistar a vitória no Jungle. ‘’Sergipe me acolheu e eu quero muito dar esse presente para o estado. Quero incentivar outras mulheres a seguirem seus sonhos, acreditarem em si mesmas e representar o MMA em Sergipe’’, declara a lutadora.

A secretária de Esporte e Lazer e atleta de karatê, Mariana Dantas, destaca a importância da luta feminina e deseja boa sorte a Maria Isabel. “É gratificante ver que temos uma mulher nessa edição e que irá defender a bandeira de Sergipe. É importante ocuparmos cada vez mais esse espaço, vamos todos assistir e torcer por ela, será mágico”, destaca a secretária.

Fonte: Governo de SE