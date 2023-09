Justiça concede liberdade a suspeito de aplicar golpe em mais de 600 pessoas

Na última sexta-feira, 1º, a Justiça concedeu liberdade ao empresário suspeito de aplicar um golpe em cerca de 600 pessoas, gerando prejuízo de R$ 40 milhões. A medida ocorreu após ele passar quatro dias preso.

Segundo a defesa, o suspeito fará uso de uma tornozeleira eletrônica.

Já a delegada Lauana Guedes, as investigações apontaram que a Manager Trading, empresa liderada pelo investigado, possuía site e aplicativo para gerenciar os investimentos.

“A fraude consistia em informar no site e no aplicativo uma rentabilidade que não correspondia à realidade, no intuito de induzir os investidores a erro, levando-os à realização de novos aportes e manutenção dos valores aplicados”, acrescentou Lauana Guedes.