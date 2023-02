Justiça condena Confiança em ação proposta por Vinícius Simon

A defesa do jogador pleiteava, entre outras coisas, verbas rescisórias não pagas, integração de pagamento de direito de imagem ao salário e danos morais. Entretanto, o juiz Horacio Raymundo de Senna Pires Segundo não julgou procedente todos os pedidos.

Sendo assim, o Confiança foi condenado a pagar as verbas rescisórias sobre o valor do salário anotado na carteira de trabalho, indenização pelo FGTS não recolhido. Os pedidos de integração do direito de imagem ao salário e o pagamento de multa de 40% do FGTS foram negados.

A decisão do magistrado cabe recurso de ambas as partes e, em contato com o Globo Esporte, a defesa do jogador informou que vai pleitear uma revisão da decisão quanto aos pedidos negados. O Confiança informou que não vai se pronunciar.

O Confiança foi o clube onde Vinícius Simon mais atuou na carreira, sendo autor do gol de acesso à segunda divisão nacional na campanha da Série C de 2019 e participando do título estadual de 2020. Ao todo, o zagueiro fez 60 jogos vestindo a camisa azulina e marcou cinco gols.