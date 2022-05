Justiça decreta prisão preventiva de gestor público suspeito de compartilhar pornografia infantil

O suspeito foi preso na última quinta-feira, 12, após uma investigação que começou no estado de Minas Gerais, quando um homem acusado do mesmo crime foi preso e denunciou o gestor sergipano que atuava da mesma maneira.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele e no órgão estadual onde trabalhava. Foram apreendidos entorpecentes e material eletrônico, além de brinquedos e filmes infantis.

No dia da prisão, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias), que administra o restaurante, informou que havia adotado providências administrativas para o afastamento e posterior substituição do cargo ocupado. Informou ainda que todas as informações indispensáveis ao esclarecimento dos fatos serão devidamente prestadas.

Fonte: G1 SE