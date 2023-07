Justiça determina afastamento do prefeito de Canindé de São Francisco

O político já havia sido afastado das funções por determinação judicial em fevereiro deste ano, após denúncias do Ministério Público sobre atos de improbidades administrativas supostamente praticadas pelo gestor nas áreas da educação, assistência social e saúde. Autorizado pela Justiça, ele retomou as funções no início do mês de março.

Após pedir afastamento por 180 dias, o prefeito do município de Canindé, Weldo Mariano de Souza, retomou as funções, na última terça-feira, 25, menos de um mês de licença. O pedido de retorno foi protocolado e aceito pela Câmara Municipal. A informação foi divulgada através de nota pública.

No mês de junho, o gestor havia pedido para se licenciar alegando questões particulares.

Afastamento judicial

Fonte: G1 SE