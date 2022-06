Justiça determina penhora de bens do Confiança

A Justiça de Sergipe determinou a penhora de bens do Confiança para pagar uma multa de R$ 296,4 mil devido à uma ação do Ministério Público Estadual cobrando adequação às normas de segurança estrutural e sanitária do Sabino Ribeiro, sede do clube.

A penhora é desdobramento de um processo movido pelo MPE visando a adequação às normas de segurança estrutural e sanitária do Estádio Sabino Ribeiro, diante dos relatórios técnicos da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e Vigilância Sanitária, sendo a ação julgada procedente, sem recurso, importando em seu trânsito em julgado.

Lauro Vasconcelos, advogado do clube, falou ao ge sobre a ação e as medidas que serão tomadas.