Justiça suspende processo envolvendo Valmir de Francisquinho

O Desembargador Gilson Felix dos Anjos determinou suspensão da tramitação dos inquéritos e ação penal do caso matadouro de Itabaiana. A informação foi noticiada com exclusividade pelo radialista Luiz Carlos Focca na rádio Transamérica FM 90,5 de Aracaju, emissora do Sistema Atalaia de Comunicação, nesta quarta-feira, 13.

Com a decisão, houve deferimento do pedido liminar movido pelos advogados de defesa do ex-prefeito de Itabaiana Valmir de Francisquinho. O magistrado fundamentou que o tempo para a conclusão dos inquéritos ultrapassaram o limite proporcional e que provocou uma ineficiência estatal. Valmir chegou a ser preso durante algumas fases dos inquéritos do Deotap.

“São mais de cinco anos a contar da data da portaria, mais de quatro anos a contar da autorização de instauração de IP em face do paciente que à época figurava como prefeito da cidade de Itabaiana. A despeito do tempo transcorrido, observo que o inquérito policial não se concluiu. Ao contrário, são pedidos sucessivos de prorrogações de prazos, ferindo, a meu ver, princípio da razoabilidade e quiçá da dignidade humana, além de evidenciar uma ineficiência estatal”, afirmou o desembargador.

Fonte: Luiz Carlos Focca / Transamérica FM