Kuality Brasil realiza passeata pela saúde da mulher em Lagarto

Neste sábado, 29, a Rede de Ensino Kuality Brasil realizou uma passeata pelas ruas de Lagarto, com o objetivo de conscientizar às mulheres lagartenses sobre a importância de realizar os exames preventivos contra o câncer de mama e de colo do útero.

A iniciativa, que foi a terceira realizada pelo Polo Lagarto, reuniu mais de 300 alunos do curso de Técnico em Enfermagem e foi realizada em alusão a campanha intitulada Outubro Rosa, que visa reduzir a mortalidade feminina provocada pelo câncer.

Para a Coordenadora do curso de Técnico em Enfermagem do Polo Lagarto, Dária Moura, a ação cumpriu seu objetivo. “Esse evento foi construído por nossos alunos sob a orientação dos professores, que conseguiram chamar a atenção da sociedade, principalmente das mulheres lagartenses”, comentou.

Dária ainda destacou o papel pedagógico da iniciativa para a formação dos seus alunos. “A Kuality tem esse diferencial: Nós preparamos o técnico não somente para realizar procedimentos, mas também para levar conscientização e capacitá-los a trabalhar a educação continuada junto à população”, completou.

Para a estudante Caroline Vieira, a passeata cumpriu o seu papel com maestria. “Foi um evento muito organizado, muito bem feito e com uma mensagem muito positiva para conscientizar as pessoas. Porque a principal forma de combater o câncer de mama é a prevenção”, comentou.

Já o estudante Adones Borges, disse acreditar que a mensagem principal foi passada com muita clareza para a população. “Quando o câncer de mama é diagnósticado logo no início, o tratamento é 100% eficaz. Então acredito que a realização desse evento pela Kuality foi grandioso para a população lagartense”, finalizou.