Laboratório de simulação realística do HUL entra em funcionamento

Professores e representantes dos cursos de saúde do Campus UFS Lagarto visitaram esta semana o Laboratório de Simulação Realística do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), oportunidade em que conheceram os equipamentos, manequins e instalações, além dos fluxos e protocolos de acesso ao novo espaço.

O laboratório entrou em funcionamento agora em setembro, contando com três estações simuladas e uma sala de aula/debriefing. É equipado com simuladores de treinamento interativo realístico de primeiros socorros em emergências pré hospitalares e intra-hospitalares, e com equipamentos médico-hospitalares para proporcionar cenários de práticas e recursos

Possui manequins para ressuscitação cardiopulmonar (treinar compressão e ventilação da RCP) com aplicativos via celular para acompanhamento em tempo real. E manequins para práticas de manipulação avançada das vias aéreas (intubação, ventilação e técnica de aspiração), dentre outros.

É dotado ainda de equipamentos como monitores multiparâmetros, desfibriladores externos automáticos, ventiladores mecânicos e carrinhos de emergência para simulação do atendimento de pacientes em situações de urgência ou emergência médica.

Ensino multidisciplinar e trabalho em equipe

A professora Evelyn Machado, gerente de Ensino e Pesquisa do HUL, ressalta que o laboratório tem o objetivo de ofertar cenário de práticas em simulação para todos os cursos de graduação do Campus da saúde de Lagarto. “Fortalecendo a parceria crescente entre a universidade e a Ebserh”, diz.

“Nestes cenários, fortalecemos o ensino multidisciplinar e o trabalho em equipe na assistência, outra característica forte da metodologia ativa empregada em nosso Campus”, observa a gerente, lembrando que além do ensino, o laboratório destina-se à capacitação dos colaboradores da Ebserh. “Promovendo aprendizado contínuo e atualizado, fundamental para os profissionais de saúde”, complementa Evelyn Machado.

“A simulação clínica é um processo dinâmico, onde o aluno pode estar inserido em uma situação hipotética que incorpora uma representação a mais fidedigna possível da realidade”, destaca por sua vez Roberto Wagner, chefe do Setor de Gestão do Ensino da unidade hospitalar.

“Desse modo, dispormos de um laboratório com manequins de alta e média fidelidade traduz a participação ativa do aluno e amplia as possibilidades de aprendizado, auxiliando os métodos avaliativos por parte do docente”, enfatiza o gestor. “Isso tudo traz uma integração entre prática e teoria, maximizando a reflexão e o aprendizado”, finaliza Roberto Wagner.