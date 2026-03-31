Lagartense com deficiência conquista pódio na Corrida São Cri Cri

O último final de semana foi marcado por muita alegria e superação para a lagartense Elvira Maria dos Santos, 50 anos. A atleta que possui diversas deficiências, subiu ao pódio da Corrida São Cri Cri.
Com fibromialgia, deficiência auditiva, transtorno do espectro autista, depressão, esquizofrenia, artrose e artrite nos dois ombros e joelho, Elvira foi a única lagartense com deficiência a alcançar o pódio.
“Quero agradecer a prefeitura de Lagarto que através dela eu tenho direito a funcional, psicóloga, fisioterapia, fonoaudióloga, otorrino, neurologista, nutricionista, ecoterapia e yoga. Eu tenho o suporte da minha cidade para me tornar a atleta que sou” declarou Elvira.
Uma grande história de superação já que das suas 37 corridas, Elvira conseguiu conquistar o pódio de 35.