Lagartense de 33 anos morre após sofrer descarga elétrica em São Paulo

Na noite da última sexta-feira, 16, o lagartense José Rodrigues, 33 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica em um campo de futebol que fica localizado no Clube dos Metalúrgicos na cidade de Araras, em São Paulo.

Segundo informações, a vítima estava se preparando para jogar futebol com os colegas quando acabou encostando em um alambrado metálico do campo de futebol.

Imediatamente, José sofreu a descarga elétrica. Um colega tentou socorrê-lo, mas também levou um choque.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, tentou reanimar a vítima, mas infelizmente ele veio a óbito no local.

José Rodrigues era natural de Lagarto, mas residia com a família em São Paulo.