Lagartense Deijaniro Jonas Filho é o novo Procurador de Justiça de Sergipe

Em sessão extraordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, realizada na última sexta-feira, 22, o Promotor de Justiça Deijaniro Jonas Filho foi promovido, por critério de merecimento, ao cargo de Procurador de Justiça. Os membros do Conselho Superior formaram uma lista tríplice com os Promotores de Justiça Ricardo Sobral Sousa, Ana Paula Machado Costa Meneses e Deijaniro Jonas Filho.

O Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, desejou boas-vindas ao novo integrante do Colegiado. “Parabenizo o colega Deijaniro Jonas Filho pelo seu ingresso no Colégio de Procuradores, ele que tem inúmeros serviços prestados ao MPSE e à sociedade sergipana. Desejo muito sucesso nesta nova empreitada e que possamos avançar cada vez mais no nosso fortalecimento enquanto instituição”, ressaltou.

Deijaniro Jonas Filho nasceu em 25 de outubro de 1964, no município de Lagarto. É filho dos agricultores Deijaniro Jonas da Silva e Terezinha Cardoso da Silva. Ele iniciou seus estudos no então Grupo Escolar Sílvio Romero e no Colégio Cenecista Laudelino Freire, cursou e concluiu o ensino médio na Escola Técnica Federal de Sergipe, especializando-se em Eletrotécnica; e graduou-se em Ciências Jurídicas (Direito) pela Universidade Federal de Sergipe. Nos anos de 1990/1992 exerceu o cargo de Secretário Chefe de Gabinete e Secretário de Esporte do Município de Lagarto, além de ter sido Presidente da Associação Atlética de Lagarto em duas gestões 1989/1990 e 1991/1992.

Seu ingressou Ministério Público de Sergipe ocorreu em 29 de dezembro de 1992, onde atuou em substituição ou por acumulação, nas Promotorias de Justiça das Comarcas de Cristinápolis, Itaporanga d’ Ajuda, Simão Dias, Poço Verde, Canindé do São Francisco, Estância, Umbaúba, Itabaianinha, Itabaiana, Ribeirópolis, Carira, Frei Paulo, Poço Verde, Barra dos Coqueiros, Japaratuba, Propriá, Gararu, Nossa Senhora da Glória, dentre outras. Também atuou como Promotor de Justiça de Direitos Humanos, Controle Externo da Atividade Policial e Questões Agrárias (2003/2010).

Deijaniro também integrou a Comissão Nacional pela Paz no Estádios de Futebol (2005-2010), representou o Ministério Público de Sergipe no Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas (2005/2010), dirigiu o Grupo Estadual de Combate ao Crime Organizado do MPSE (2005/2010) e o Gabinete de Segurança Institucional do MPSE (2009/2010), participou de Grupos de Combate ao Crime Organizado, relativos aos desvios de recursos públicos, nas Comarcas de Canindé de São Francisco e Pirambu. Atuou nos Processos em que foram vitimados o Promotor de Justiça Valdir de Freitas Dantas e o Deputado Estadual Joaldo Vieira Barbosa, bem como da investigação e processo relativo ao atentado contra o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe.

Atualmente, o lagartense representa o Ministério Público de Sergipe no Conselho Estadual de Segurança Pública e na Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência em Estádios do CNPG. Também é responsável pelo Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos no MPSE e compõe a Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência em Estádios do Órgão Ministerial.

Com informações do Ministério Público do Estado de Sergipe*