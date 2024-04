Lagartense pede mais amor no dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo

Nesta terça-feira, 02, é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e reduzir o preconceito que cerca as pessoas afetadas pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Neste dia tão especial, a lagartense Nayane Andrade, mãe de um lindo autista chamado Antony Gabriel, utilizou suas redes sociais para pedi mais amor e menos preconceitos.

“Hoje, dia 2 de abril, dia da conscientização do autismo,eu como mãe luto, não só hoje, mais todos os dias pela inclusão e pelos direitos do meu filho autista. Nesse dia especialmente onde todos lembram, quero pedir a vocês que respeite os limites do Autista, respeite a pessoa autista, ame e ensine seus filhos a respeitar a diferença do amiguinho”, ressaltou a lagartense.