Lagartense promove campanha de arrecadação para o dia das crianças

No próximo dia 12, será comemorado o Dia das Crianças, em alusão a data, o Lagartense José Raimundo, conhecido como Tico, promoverá no dia 16 de outubro, a 16° Festa das crianças na Comunidade do Jardim Campo Novo.

Para realização deste grandioso evento, o organizador Tico, está arrecadando brinquedos, doces, roupas, calçados e alimentos. As doações podem ser entregues na sua residência que fica localizada na Rua E, n° 65, Bairro Jardim Campo Novo, enfrente a casa de Madame Analia, ou entrar em contato pelo telefone (79) 99930-7349.