Lagartense realiza sonho de viajar pela América Latina de moto

O lagartense Uendel Almeida, acompanhado da sua esposa e do seu primo, está realizando o sonho – que é compartilhado por muitos dos seus conterrâneos – de percorrer a América Latina de moto.

Segundo consta, Uendel embarcou na viagem no último dia 25 de agosto com a intenção de chegar a cidade argentina de Ushuaia, considerada a última cidade do mundo. No caminho, ele fez uma parada de uma semana em Londrina/PR, onde reencontrou familiares e deu uma ajeitada na sua motoca.

Após a parada, ele seguiu rumo a cidade conhecida como o fim do mundo, com paradas na região da patagônia argentina e chilena. “Pretendo, antes de chegar no fim do mundo, conhecer boa parte da Cordilheira dos Andes, seus vulcões, lagos, desertos e seus picos nevados. Quero percorrer toda a Carretera Austral – considerada uma das rodovias mais bonitas do mundo; e também ver alguns glaciares. Na volta, quero conhecer algumas serras brasileiras e, por fim, completar minha viagem chegando em casa em paz”, detalhou Uendel ao promotor cultural Afonso Augusto, que externou a empreitada para toda a sociedade.

Uendel também destacou que: “Minha maior motivação é saber que, quando eu me for, fiz tudo que queria fazer e vou levar comigo tudo o que eu puder levar. E lembrando que meu principal objetivo não é chegar na última cidade do mundo, tirar uma foto da placa pra provar que eu estive lá e só! Mas absorver todo o conhecimento que o trajeto me proporcionar. Isso para mim é realização”.

O Portal Lagartense – por meio de suas redes sociais – segue acompanhando a viagem de Uendel, que na última terça-feira, 12, chegou na região da Cordilheira dos Andes, em Uspalhata Argentina.