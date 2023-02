Lagartenses prestam solidariedade a Gildécio do Crioulo

Na última quinta-feira, 15, faleceu Gildécio Pereira da Costa, conhecido como Gildécio do Crioulo. Ele foi vereador do municipio de Lagarto por diversos manandatos.

Após a confirmação da sua morte, a Prefeitura de Lagarto publicou uma nota de pesar. “Lagarto perde um homem, serio, honesto e cumpridor de seus deveres. Não temos mais palavras para expressar todos os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor” declara a nota.

Além da Prefeitura, Bizan Velô, em sua página Cotidiano Lagartense, declarou.

“FOI-SE UM HOMEM DE CARÁTER E CONDUTA ABSOLUTAMENTE ILIBADA…

MEU AMIGO GILDÉCIO!

No último Natal do Crioulo, tive a oportunidade de poder abraçar e matar a saudade de um amigo que tenho há muitos anos, desde que comecei a me interessar pela política lagartense; Gildecio sempre foi aquele vereador que, mesmo com mandato eletivo, tratava a todos de forma linear… brincava muito, piadista, e utilizava de seu veículo de locomoção como uma verdadeira “ambulância” itinerante, tendo inclusive presenciado partos naquele carro que servia a todos sem distinção. No Natal do Crioulo desse ano tive o prazer de jantar em sua residência e de forma calorosa e aconchegante, fui recebida com o mesmo carinho e afeto que me tratava quando mandato eletivo teve; soube agora pela manhã do seu desencarne, fiquei triste com sua partida, mas confesso, feliz por ter tido a oportunidade de lhe dar um último abraço e externar a admiração e carinho que possuía por esse homem que (enquanto Vereador) fez com que o campo do Crioulo fosse enxergado como Povoado. Foi uma noite tranquila ao lado de seus filhos (Costaeira meu querido amigo, meus sinceros sentimentos) esposa, nora e amigos… degustei de um carneiro fantasticamente delicioso, e tive a oportunidade de conversar e relembrar causos com meu amigo. Não nego que até aqui me faltam palavras para expressar o carinho e admiração que tinha por esse Vereador do Povo, em verdade e de coração, desejo aos seus familiares o consolo que apenas Deus pode nos dar, ao tempo que expresso meus mais sinceros sentimentos de pesar. Vá em Paz meu amigo! Obs: Aos anunciantes e colaboradores, nesse tipo de artigo me reservo ao direito de não divulgar quaisquer publicidades. Agradeço a compreensão.” publicou Bizan Velô.