Lagartenses são premiadas no Concurso de Desenho Infantil da Deso

Na última segunda-feira, 15, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) premiou os alunos finalistas do 1º Concurso de Desenho Infantil, com o tema “Deso: Água e Qualidade de Vida para Todos”. Os vencedores foram agraciados com tablets, enquanto os professores orientadores receberam leitores de livros digitais.

Isabela Cruz Santos, aluna, e Iane Leal, professora, da Escola Antônio Francisco de Souza, localizada no Povoado Pururuca, na Rede Pública Municipal de Lagarto, foram os premiados. Cerca de mil alunos da rede pública do Estado se inscreveram na competição, cujo objetivo foi promover a conscientização ambiental.

O diretor-presidente da Deso, Luciano Goes Paul, ressaltou a importância da iniciativa para a promoção da educação ambiental, destacando o papel da Deso no saneamento básico e na distribuição de água perante as crianças e a sociedade.

O secretário da educação, Magson Almeida, também elogiou os vencedores de Lagarto, enfatizando o talento e o engajamento dos alunos e professores da região na promoção da conscientização ambiental.

Fonte: Prefeitura de Lagarto