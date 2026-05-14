Lagarto abre chamamento público para captação de patrocínio para o Festival da Mandioca 2026

A Prefeitura de Lagarto publicou o Chamamento Público nº 04/2026 para captação de patrocínio destinado à realização do Festival da Mandioca 2026. A iniciativa tem como objetivo viabilizar apoio financeiro de pessoas jurídicas de direito privado para a promoção do evento, considerado um dos mais tradicionais do calendário cultural lagartense e sergipano.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), o chamamento público representa um passo importante para a construção de um Festival da Mandioca ainda maior em 2026. “A participação da iniciativa privada na realização do Festival amplia as possibilidades de execução do evento, garantindo mais estrutura, atrações e oportunidades para o comércio local, para os empreendedores e para toda a cadeia do turismo”, explica o gestor da pasta responsável pela organização do evento.

De acordo com o aviso publicado no Diário Oficial do Município, as propostas deverão ser entregues até as 10h do dia 28 de maio, e o valor estimado para a captação é de R$ 1,3 milhão, conforme previsto no edital fundamentado na Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações). O edital completo e demais informações estão disponíveis junto à Comissão de Licitação da Prefeitura de Lagarto, no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, bairro Cidade Nova.

Os interessados também podem ter acesso às informações complementares por meio dos endereços eletrônicos www.gov.br/pncp/pt-br e www.licitanet.com.br, além das plataformas oficiais da Prefeitura de Lagarto e do Diário Oficial do Município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto