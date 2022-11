Lagarto anuncia contratação do volante Bruno Menezes

No último domingo, 20, o Lagarto anunciou a contratação do volante Bruno Menezes. O jogador já trabalhou com o técnico Givanildo Sales.

Aos 26 anos, o volante passou pelas categorias de base do Sergipe, mas fez a primeira aparição profissional no Central-PE. Ele também acumula passagens por clubes como Moto Club-MA, Salgueiro, Treze-PB, Sousa-PB, Campinense e Botafogo-PB. Seu último clube foi o Real Noroeste Na próxima temporada, o Lagarto será comandado novamente pelo técnico Givanildo Sales, que já começa a trabalhar em parceria com a diretoria na formação do elenco. Em 2023, o time tem calendário restrito ao Campeonato Sergipano, precisará ao menos chegar à final para alcançar vagas em competições nacionais do ano seguinte. Fonte: Globo Esporte SE