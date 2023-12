Lagarto anuncia dois reforços para o Sergipano 2024

O Lagarto anunciou na última terça-feira, 26, mais dois reforços para a disputa do Campeonato Sergipano 2024. As novidades são o meia Cafu e o zagueiro Bremer.

Aos 27 anos, Cafu foi formado na base do Flamengo, e chegou, inclusive, a fazer parte do elenco que venceu a Copa São Paulo de 2016, ao lado de Lucas Paquetá e Felipe Vizeu, mas teve poucas oportunidades no elenco profissional do Rubro-Negro. Depois, passou por Mumbai City, da Índia, Ceará, Botafogo-SP, Estoril-POR, São Bento-SP, Portuguesa-RJ e mais recentemente no Maricá-RJ.

Já o defensor tem 29 anos e acumula passagens, entre outros clubes, por Serrano-BA, Jequié-BA, Atlético de Alagoinhas, Fluminense de Feira, Juazeirense, Campinense-PB e por último no Camboriú-SC