Lagarto anuncia retorno do volante Serginho Paulista

O Lagarto trouxe mais um reforço visando o mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. O Verdão anunciou o retorno do volante Serginho Paulista, que estava no Campinense. Ele já está integrado ao elenco.

O jogador tem 34 anos. Formado nas categorias de base do São Paulo, ele também passou por Foz do Iguaçu, Londrina, Toledo Marília, Maringá, Retrô, Apucarana Sports e Operário-PR. O volante atuou pelo Verdão em 2021.

O Lagarto enfrenta o Sousa-PB na segunda fase da competição nacional. O primeiro jogo está marcado para o próximo domingo, às 16h, no Marizão.

