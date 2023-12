Lagarto anuncia retorno do zagueiro Hugo e do atacante Reninha

Ídolo do Itabaiana, onde fez mais de 120 jogos, o defensor de 34 anos iniciou a carreira no Santa Cruz e tem longo currículo. Ele já atuou por Grêmio Barueri, Ypiranga-PE, Ypiranga-RS, CSE, Parauapebas, Jacobina-BA, entre outros. Ele vestiu a camisa do Verdão durante o estadual e o último clube dele foi o Paragominas-PA.