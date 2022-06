Lagarto assume a liderança da Grupo D do Campeonato Brasileiro

Na tarde do último sábado, 4, o Lagarto Futebol Clube venceu o Jacuipense por 2 a 1, em partida válida pela oitava rodada da Série D do Brasileiro e assumiu a liderança do Grupo D da competição.

Durante a partida, realizada no Estádio Paulo Barreto de Menezes (Barretão), em Lagarto, Lucas e Davi marcaram para o Verdão. Já os visitantes balançaram as redes com Júlio César.

O Lagarto volta a campo no próximo sábado, às 18h, contra o Juazeirense, no Adauto Moraes. No dia seguinte, o Jacuipense recebe o ASA, às 16h, no Valfredão. As partidas serão válidas pela nona rodada da Série D.