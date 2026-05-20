Lagarto avança em indicadores e se destaca por geração de empregos, educação e transparência

O município de Lagarto entrou em processo de desenvolvimento desde o início da atual gestão. Em pouco mais de um ano, os índices positivos alcançados pela Prefeitura Municipal de Lagarto (PML) refletem o progresso em várias áreas da administração pública, como educação, transparência, desenvolvimento econômico, infraestrutura, saúde, entre outras, beneficiando diretamente a população lagartense.

Durante a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, teve acesso à plataforma digital GovFácil, que torna públicos e de fácil acesso os dados referentes ao trabalho desenvolvido pelo município. Ao acessar o aplicativo, o prefeito identificou índices positivos, como 399 vagas de emprego geradas somente neste mês, ocupando a 2ª posição entre os municípios sergipanos que mais geraram vagas de emprego; mais de 26% investidos em saúde pública em 2025, enquanto, em 2019 e 2020, na gestão anterior, os investimentos estavam abaixo do percentual permitido, o que levou a saúde municipal a um estado crítico.

Segundo o prefeito Sérgio Reis, os avanços refletem o trabalho integrado das equipes da administração municipal e o compromisso da gestão em modernizar os serviços públicos e ampliar oportunidades para os lagartenses. “Esses resultados mostram que Lagarto voltou a crescer com planejamento, responsabilidade e compromisso com as pessoas. Em pouco mais de um ano, conseguimos avançar em áreas essenciais, como saúde, educação, geração de emprego e transparência, sempre colocando a população em primeiro lugar. Cada índice positivo representa o esforço diário da nossa gestão para garantir mais qualidade de vida, desenvolvimento e oportunidades para o povo lagartense. Seguiremos trabalhando com dedicação para fortalecer ainda mais os serviços públicos e construir uma cidade cada vez mais moderna, humana e preparada para o futuro”, destaca.

A Rede Municipal de Ensino também foi destaque na plataforma, com crescimento satisfatório, alcançando 46% dos alunos alfabetizados. Além disso, a educação municipal também conquistou a pontuação ouro, com Selo Prata, no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização – Edição 2025, promovido pelo Ministério da Educação (MEC). A educação também registrou um avanço expressivo e consistente no Índice de Fluência Leitora (IFL) dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Segundo dados disponibilizados pelo Governo de Sergipe, por meio do Programa Alfabetizar Pra Valer (PAPV), em menos de um ano o município elevou seu indicador de 3,3, registrado em 2024, para 5,0, em 2025, um crescimento de 51%, demonstrando a efetividade das políticas educacionais adotadas pela atual administração municipal.

Outras áreas do município também foram destaque entre 2025 e 2026, como a conquista inédita do Selo Ouro de Transparência, após atingir 94,11% de conformidade no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A conquista do selo reflete o empenho da gestão municipal em tornar transparentes e de fácil acesso informações sobre orçamento, despesas, contratos, entre outros.

Outra conquista recente foi o 1º lugar na fase estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, com o projeto Simplifica Lagarto, que facilita e desburocratiza a abertura e formalização de empresas no município. Durante a 26ª Marcha a Brasília, o município de Lagarto foi classificado entre as 20 melhores iniciativas do país com o projeto.

Fonte: Prefeitura de Lagarto