Lagarto avança na construção do Plano de Turismo para consolidar o município como destino estratégico

A Prefeitura de Lagarto (PML) deu mais um passo, na última quarta-feira, 7, à construção do Plano Municipal de Turismo, durante encontro realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), e que reuniu membros do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), empresários do trade turístico e representantes do terceiro setor, para discutir diretrizes, prioridades e estratégias para organizar as potencialidades turísticas do município, ampliando a contribuição do setor para o desenvolvimento econômico local. A atividade integrou o trabalho que a gestão municipal tem desenvolvido por meio da Secretaria de Turismo em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por meio do programa Cidade Empreendedora.

De acordo com o secretário Municipal de Turismo (Semtur), Alexsandro Carvalho (Alex Dentinho), a iniciativa ocorreu em um momento estratégico para o município, que reúne características capazes de ampliar sua presença no cenário turístico sergipano e nacional. Segundo ele, entre elas está o título de Capital Nacional da Vaquejada, reconhecido por meio da Lei Federal nº 14.930/2024, além da realização de eventos e da existência de manifestações culturais e atividades econômicas que movimentam diferentes segmentos da cadeia turística.

“Lagarto tem uma identidade muito forte, uma história rica e um potencial turístico que vai muito além de um único evento. O título de Capital Nacional da Vaquejada nos colocou em uma posição de destaque, mas também trouxe a responsabilidade de estruturarmos cada vez melhor o município para receber visitantes e transformar esse movimento em desenvolvimento. O Plano de Turismo está sendo construído justamente com essa preocupação: estabelecer, de forma coletiva, um caminho para que sejamos reconhecidos como um dos principais destinos turísticos de Sergipe e por que não do país”, afirmou.

Para a turismóloga do município e representante da Semtur no Conselho, Inajaira Santos, a participação dos diferentes segmentos foi importante para aproximar o planejamento da realidade do município. “Cada segmento apresenta uma percepção sobre os desafios e as possibilidades de Lagarto. Reunir essas contribuições nos permite construir um planejamento conectado à nossa realidade, transformando essas percepções em objetivos, metas e ações que poderão ser acompanhados ao longo do tempo”, explicou.

Por sua vez, o secretário executivo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), Genildo Souza Cruz (Nininho da Bolo Bom), ressaltou que as decisões relacionadas ao turismo também têm impacto sobre a economia local. “Quando falamos em turismo, estamos falando também em geração de emprego, renda, fortalecimento do comércio e novas oportunidades para a população. A construção desse plano permitirá que a Prefeitura, o setor produtivo e a sociedade possam pensar juntos o turismo que queremos para Lagarto, com planejamento, organização e visão de futuro”, destacou o gestor que representa o segmento de alimentos e bebidas no Comtur.

O responsável por conduzir o encontro foi o consultor do Sebrae, professor e diretor do Departamento de Turismo da Universidade Federal de Sergipe (UFS), doutor Joab Almeida que explicou que o Plano funcionará como um instrumento para organizar as decisões e estabelecer uma estratégia comum para o destino. “O Plano de Turismo é um instrumento de planejamento. Ele sistematiza as informações e facilita que todos entendam qual é a estratégia de desenvolvimento turístico do destino, para que os agentes responsáveis pela sua execução possam focar em soluções coletivas e não mais pensadas individualmente”, disse.

Planejamento para o futuro

A elaboração do Plano de Turismo, em parceria com o Sebrae, também está alinhada à visão da gestão municipal em transformar o reconhecimento nacional de Lagarto em ações permanentes de planejamento, promoção e estruturação da atividade turística, a partir o estabelecimento de uma visão de médio e longo prazo para o setor, valorizando a identidade local e ampliando as possibilidade de negócios e experiências para visitantes, a partir da implementação de uma política pública voltada à consolidação do município no mapa turístico, aproveitando a condição de Capital Nacional da Vaquejada e, ao mesmo tempo, valorizando os demais atrativos, manifestações culturais e potencialidades que integram a identidade lagartense.

O processo de elaboração do Plano de Turismo de Lagarto está dividido em três etapas: construção das ações e identificação da estratégia turística; revisão do conteúdo, com definição de objetivos e metas; e apresentação da versão final para discussão e validação. Após a conclusão da elaboração, o documento deverá ser apresentado ao Conselho Municipal de Turismo, que terá participação na análise e validação do Plano.

Presença

Participam da elaboração do Plano, além dos representantes da Semtur, da Semdee e do Comtur, a presidenta da Associação Folclórica de Lagarto (Asflag), Maria Ione; a artesã Josefa Magaly Araújo; o gerente do Escritório Regional do Sebrae em Lagarto, Itamar Santana; e técnicos do Sebrae.

Fonte: Prefeitura de Lagarto