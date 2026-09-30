Lagarto avança para a fase de retificação da Matrícula Inicial 2026 no sistema Educacenso

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), está avançando com a fase de retificação da Matrícula Inicial 2026 no sistema Educacenso, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), a partir das visitas técnicas às unidades de ensino que fazem parte da rede.

O Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da educação básica brasileira, e é obrigatório para todas as escolas públicas e privadas do país. Em Lagarto, o processo consiste na obtenção de dados relativos à 74 unidades de ensino, colhendo informações sobre alunos, turmas e profissionais. As informações abrangem desde a vinculação institucional, infraestrutura física, equipamentos e recursos tecnológicos, recursos humanos e organização escolar.

O calendário oficial do Censo Escolar 2026 divide-se em duas etapas: a Matrícula Inicial, ou seja, o período de primeira coleta, e a conferência e retificação, para que os gestores revisem, corrijam inconsistências e façam o fechamento oficial do sistema (fase atual); e a Situação do Aluno, quando coletam-se informações sobre o rendimento (aprovação ou reprovação) e a movimentação (abandono, transferência ou falecimento) dos estudantes declarados na primeira etapa, programada o primeiro trimestre de 2027.

Os dados finais homologados serão enviados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 11 de dezembro de 2026, servindo de base para o cálculo dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O levantamento estatístico é fundamental para direcionar os investimentos necessários, planejar ações pedagógicas e preparar a participação adequada dos alunos, em especial as Pessoas com Deficiência (PCD), em sistema de avaliação tanto do Governo do Estado quanto do Governo Federal, por exemplo. Desta maneira, quanto mais fidedigno for o registro, mais condições de intervenções baseadas em conhecimento da realidade de cada comunidade, e até mesmo classe ou aluno, torna-se possível.

“A coleta principal aconteceu no período de 27 de maio a 31 de julho. Depois disso, o sistema ficou fechado por 30 dias, o momento de validação das informações pelo INEP. Após a disponibilização dos relatórios, a equipe do Censo Escolar, em parceria com a Inspeção Escolar, começou a percorrer as 74 unidades de ensino da rede, com o objetivo de comparar os dados que foram informados no sistema com os documentos das escolas. Agora, chegou a parte mais importante, porque é necessário conferir e validar os dados, retificando o que for preciso. Isso importa, porque esses dados são essenciais para implementação de políticas públicas, uma vez que implicam no repasse de recursos para o município. Então, quanto mais fiel e precisos, mais ações voltadas aos nossos estudantes poderão ser executadas”, explica a coordenadora de Pesquisas e Dados Educacionais da Semed, Ellen Oliveira.

Ao finalizar as visitas nas escolas, o que está previsto para esta quarta-feira, 30, a equipe passará a realimentar o sistema Educacenso, levando em consideração as inconsistências apontadas por ele e checadas junto às unidades, ajustando aquilo que for preciso. O prazo para tal encerra-se no dia 23 de outubro.

Ao avançar com a retificação, a Semed busca assegurar que os dados da rede municipal estejam devidamente conferidos e reflitam, com precisão, a realidade das unidades de ensino. Mais do que um procedimento administrativo, o trabalho contribui para o planejamento educacional e para a formulação de políticas públicas alinhadas às necessidades dos estudantes, fortalecendo a aplicação dos recursos e o desenvolvimento de ações que promovam uma educação pública cada vez mais qualificada e inclusiva.

Fonte: Prefeitura de Lagarto