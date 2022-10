Lagarto avança para semifinal da Copa do Nordeste de Futsal

Com uma goleada por 9 a 5, na última quinta-feira, 20, o Lagarto passou pelo Traipu-AL e avançou para a semifinal da Copa do Nordeste de Futsal.

Apesar do placar elástico, a vida do Verdão no início do jogo não foi fácil. Alex abriu o placar para os alagoanos em poucos minutos de jogo, mas Suelyton logo conseguiu a igualdade. O jogo era bastante disputado até o Lagarto conseguir virar o placar com Rafinha. O Traipu passou a utilizar o goleiro-linha para tentar o empate, mas os alviverdes aproveitaram isso para promover o placar elástico. Vitor e Lukinhas finalizaram para o gol sem goleiro. Antes deles, Thyago também já havia marcado em um contra-ataque bem armado por Suelyton.

A volta do intervalo manteve o jogo movimentado. Pingo marcou com menos de dois minutos para o Traipu. Porém, menos de um minuto depois Levy fez o sexto do Lagarto. Pingo marcou o terceiro dos alagoanos e praticamente na sequência, Suelyton marcou mais um para o Verdão. E o camisa 19 do Verdão marcou novamente, dessa vez, da quadra de defesa com o gol aberto. Rafa Negão descontou para o Traipu ao marcar o quarto gol dos alagoanos. Rafinha marcou mais um na partida e Jhon marcou o último do jogo. Placar final: 9 a 5 para o Lagarto.