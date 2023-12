Neste domingo, 10, às 15h, o Lagarto Futebol Clube buscará o título do Campeonato Sergipano Feminino de 2023, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, onde enfrentará o Confiança.

Para o confronto, o time do Bairro Industrial estará em vantagem, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, no último dia 03 de dezembro, no Estádio Sabino Ribeiro.

Sendo assim, a equipe do Verdão precisa vencer o confronto por dois gols de diferença. Em caso de empate, o troféu fica com as mulheres do Confiança.