Lagarto: Capital Nacional da Vaquejada recebe novo monumento na entrada da cidade

Reconhecida como a Capital Nacional da Vaquejada, Lagarto agora possui um símbolo à altura de sua tradição na entrada da cidade, pela rodovia SE-270. O prefeito Sérgio Reis inaugurou, na última sexta-feira, 28, o Monumento à Vaquejada, instalado na rótula em frente ao Corpo de Bombeiros. Doada pelo empresário Geraldo Magela e pelo Parque das Palmeiras, a obra representa a força, a cultura e a identidade do povo nordestino, sergipano e, especialmente, lagartense. O monumento integra a nova entrada do município, que também recebe uma obra de duplicação da rodovia, executada pelo Governo do Estado. O monumento, posicionado na nova rotatória construída pela Prefeitura, marca o primeiro momento da entrega da nova estrutura, que será concluída e inaugurada posteriormente.

Durante a inauguração, o prefeito Sérgio Reis destacou que a homenagem representa uma história construída ao longo de décadas por vaqueiros, empresários e nomes que contribuíram para fortalecer a tradição e projetar Lagarto nacionalmente. “Não dá para falar de Lagarto, não dá para falar da Capital Nacional da Vaquejada sem relembrar pessoas ilustres e importantes que começaram esse grande evento esportivo e que hoje permitem que Lagarto seja nacionalmente conhecida por esse título, que foi concedido por meio de uma lei federal, a partir do projeto de autoria do deputado federal Fábio Reis. Aqui nós temos grandes vaqueiros, grandes empresários, temos o maior número de parques de vaquejada de todo o Brasil e temos alguns dos maiores parques de vaquejada de todo o nosso país”, afirmou.

O gestor também ressaltou a contribuição de nomes como Zezé Rocha e Geraldo Magela para a construção dessa trajetória, que ajudou a fortalecer e divulgar a vaquejada de Lagarto em todo o Brasil. “Quero agradecer ao senhor Geraldo Magela, que infelizmente hoje não pôde estar presente porque fez uma microcirurgia, mas estará aqui para a inauguração da rodovia que está sendo construída em parceria com o Governo do Estado. Logo em breve nós estaremos inaugurando a obra e poderemos agradecer pessoalmente pela doação deste grande marco simbólico que representa o vaqueiro, a força, a fibra e o trabalho do povo lagartense. Agradeço também ao empresário Zezé Rocha por tudo o que fez e continua fazendo para projetar Lagarto nacionalmente com a vaquejada”, completou.

Segundo o secretário municipal de Obras, Camilo Roriz, a instalação do monumento foi executada pela pasta que atuou na montagem, fixação e ornamentação da estrutura ao redor da estátua. “O empresário Geraldo Magela doou ao município essa estátua e nós instalamos aqui na rótula construída pelo Governo do Estado. Além de prepararmos todo o entorno, também fizemos a fixação do monumento que conta com uma base fortalecida. Ela passa a integrar essa obra grandiosa e será um marco para Lagarto”, explicou.

O secretário municipal de Turismo, Alex Dentinho, enfatizou a importância do monumento como representação do título conquistado pelo município. “Hoje é um dia muito importante. A gente está, por lei, nacionalmente como a Capital Nacional da Vaquejada, e esse monumento representa muito para a nossa cidade. É como uma marca, uma tatuagem, mostrando para todo o Brasil a nossa identidade. É uma doação ao povo de Lagarto. A gente fica muito grato ao empresário Geraldo Magela por esse gesto, que fica marcado para todo lagartense”, afirmou.

Tradição e economia

Além de representar a identidade cultural de Lagarto, a vaquejada também possui impacto direto na economia do município. De acordo com o prefeito, o fortalecimento da atividade tem contribuído para a geração de empregos, atração de turistas e movimentação de diferentes setores, como hotelaria, restaurantes, comércio e prestação de serviços. “Neste final de semana, por exemplo, estamos gerando muitos empregos, trazendo turismo para Lagarto. Grandes corredores a nível nacional estão em nossa cidade para o evento que acontece no Parque Zezé Rocha, os hotéis estão completamente lotados, restaurantes, profissionais autônomos e o comércio movimentado. É uma tradição e uma marca do lagartense”, completou Sérgio.

O reconhecimento de Lagarto como Capital Nacional da Vaquejada foi oficializado por lei federal, a partir de projeto de autoria do deputado federal Fábio Reis e relatado no Senado pelo senador Rogério Carvalho. A conquista consolidou nacionalmente uma vocação que já faz parte da história e da cultura do município.

Fonte: Prefeitura de Lagarto