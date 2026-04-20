Lagarto celebra 146 anos com avanços estruturantes e trabalho de Ibrain de Valmir

O município de Lagarto comemora seus 146 anos de emancipação política consolidando um ciclo de desenvolvimento marcado por investimentos, ações sociais e fortalecimento das políticas públicas. Para o deputado estadual Ibrain de Valmir, a data é também um momento de reconhecer o trabalho que vem sendo realizado e reafirmar o compromisso com o futuro da cidade.

Ao longo dos mandatos de Ibrain, Lagarto tem sido contemplada com importantes emendas parlamentares, que já se transformaram em ações concretas para a população. Os recursos têm sido direcionados para áreas estratégicas como assistência social, infraestrutura urbana, saúde e ações comunitárias, garantindo melhorias diretas na qualidade de vida dos lagartenses.

Na assistência social, centenas de famílias foram beneficiadas com a distribuição de cestas básicas em comunidades como Jenipapo e Colônia Treze, contribuindo para amenizar os impactos econômicos nas regiões mais vulneráveis. Já no campo das ações sociais, mais de 10 mil brinquedos foram entregues durante o período natalino de 2025, promovendo inclusão e acolhimento para crianças do município.

Na infraestrutura, os investimentos também são visíveis. Obras de calçamento, viabilizadas por meio de emendas, já ultrapassam 6 mil metros executados nos povoados Brejo e Moita Redonda, integrando um conjunto maior de intervenções que ampliam a mobilidade urbana e melhoram as condições de vida da população. Na área da saúde, o município também recebeu o reforço de R$ 1,5 milhão para custeio e ampliação dos serviços.

Outro destaque é a atuação do Instituto Valmir Monteiro, que mantém uma forte presença social no município. A instituição oferece consultas médicas, atendimentos laboratoriais, apoio psicopedagógico, inclusive para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de cursos e capacitações. O instituto também atua no apoio ao homem do campo, com a entrega de tratores, sementes e fertilizantes, fortalecendo a agricultura familiar e incentivando o desenvolvimento rural.

As ações desenvolvidas também caminham em parceria com a Prefeitura de Lagarto, contribuindo para programas estruturantes como o Prefeitura Presente, que já soma milhares de ações em áreas como pavimentação, limpeza urbana, iluminação pública e reforma de espaços públicos.

“Lagarto chega aos seus 146 anos com uma história construída por um povo forte, trabalhador e cheio de orgulho da sua terra. Uma cidade que cresce, que avança, mas que nunca perde suas raízes. E isso é o que faz Lagarto ser diferente. Tenho muito orgulho de representar esse município e de poder contribuir, com trabalho e compromisso, para melhorar a vida das pessoas, seja na assistência social, na saúde, na infraestrutura ou nas ações que chegam diretamente a quem mais precisa”, disse Ibrain.

O parlamentar destacou o trabalho de seu pai, Valmir da Madereira, duas vezes deputado estadual e prefeito de Lagarto que instituiu a Bolsa Familía municipal.

“Acima de tudo, eu carrego comigo uma missão. Eu honro todos os dias o legado do meu pai, Valmir Monteiro. Um homem que dedicou sua vida a cuidar de Lagarto e do seu povo. É esse exemplo que me guia. E podem ter certeza que vou continuar trabalhando, com responsabilidade e dedicação, para que Lagarto siga avançando cada vez mais”.

Ascom – Deputado Estadual Ibrain de Valmir (PV)