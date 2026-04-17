Lagarto celebra 146 anos com programação cultural, esportiva e religiosa para toda a população

A Prefeitura de Lagarto preparou uma programação especial para celebrar os 146 anos de elevação de Vila à cidade, reunindo cultura, esporte, fé e tradição em uma série de eventos que acontecem entre os dias 17 e 25 de abril, em diferentes pontos da cidade. A diversidade de eventos também visa a promoção de experiências que dialoguem com públicos variados, a ampliação da visibilidade dos artistas locais, além de contribuir para dinamizar o comércio, a rede de serviços e o turismo.

Segundo o secretário Municipal de Cultura (Secult), Nenê Prata, a programação deste ano valoriza a identidade do povo lagartense e reconhece os artistas locais. “Celebrar os 146 anos de Lagarto é reconhecer a nossa história, nossas raízes e, principalmente, valorizar os artistas e as manifestações culturais que fazem parte do nosso dia a dia. E foi neste sentido que pensamos e preparamos uma programação diversa, que contempla diferentes públicos e imprime o sentimento de pertencimento da nossa população”, afirma.

As celebrações dos 146 anos de Lagarto iniciam nesta sexta-feira, 17, com a Seresta de Rua: Canto e Memória, na Praça do Rosário, às 19h, cuja proposta é resgatar a música tradicional e promover encontros culturais que devem passar a integrar o calendário mensal do município. O cortejo sairá da Praça do Rosário e percorrerá diversas ruas do Centro da cidade.

No sábado, 18, a programação segue com apresentação de wheeling (manobras radicais com motocicletas), às 19h, reunindo amantes do motociclismo e curiosos em um momento de lazer e integração, na Avenida da Bica. Já no domingo, 20, a partir das 16h, acontece a tradicional Corrida Rústica de Lagarto, que chega a sua XXXI edição, com largada e chegada, também, na Avenida da Bica.

O dia 20 de abril, data oficial do aniversário da cidade, será marcado por uma programação especial. As atividades começam às 7h, com café da manhã comunitário e apresentação cultural no monumento Cruz das Almas, marco zero do município, localizado no povoado Santo Antônio. Às 9h, acontece a missa solene na Igreja do Rosário, seguida do hasteamento da bandeira, às 10h, em frente à Casa de Cultura Sílvio Romero, com participação da Filarmônica Lira Popular de Lagarto. Ainda no mesmo dia, a partir das 17h, a Avenida da Bica recebe o Lagarto Gospel, reunindo música e celebração religiosa.

Encerrando a programação principal, no dia 21, a cidade promove o Encontro de Carros Antigos, às 15h, na Praça do Tanque Grande, seguido do tradicional Arrastão, às 17h, na Avenida da Bica, com os artistas Igor Kannário e Rei dos Faixas. Entre os dias 22 e 25 de abril, o XI Encontro Cultural dará continuidade às comemorações alusivas aos 146 anos da cidade, com atividades voltadas à valorização dos artistas e das manifestações culturais locais.

Para o secretário municipal do Turismo (Semtur), Alex Carvalho (Alex Dentinho), a celebração de aniversário da cidade movimenta o turismo e a economia local. “A celebração dos 146 anos de Lagarto se consolida como um momento estratégico para o Lagarto, ao integrar diferentes setores e estimular a circulação de pessoas e de renda. reunindo tradição, inovação e participação popular, que projeta Lagarto como um destino cada vez mais atrativo no calendário cultural do estado, com a participação da gestão municipal promovendo iniciativas que gerem impacto social, cultural e econômico”, pontua.

Fonte: Prefeitura de Lagarto