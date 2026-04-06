Lagarto celebra abertura da primeira Vila da Páscoa

Cores, música, personagens e o brilho no olhar de crianças e adultos marcaram um momento que já entrou para a história recente de Lagarto. No último domingo, 05, a Prefeitura realizou a abertura oficial da primeira Vila da Páscoa do município, iniciativa inédita que transformou a Praça do Rosário em um cenário de encantamento, convivência e celebração. Com cenários decorados, iluminação temática, espaços de convivência e apresentações de artistas locais, a Vila da Páscoa, cuja programação segue até o próximo sábado, 11, tem como principal proposta oferecer à população uma nova opção de lazer durante o período pascal, valorizando o simbolismo da Páscoa e ampliando o calendário de eventos da cidade.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou que a iniciativa vai além da celebração e reforça o compromisso da gestão com a valorização dos espaços públicos e o bem-estar da população. “Estamos construindo uma cidade cada vez mais viva, onde as pessoas se reconhecem nos espaços e têm orgulho de estar. Ver a Praça do Rosário ocupada, iluminada e cheia de famílias mostra que estamos no caminho certo, investindo em ações que aproximam, acolhem e fortalecem o sentimento de pertencimento da nossa gente”, afirmou.

A vice-prefeita Suely Menezes destacou o significado da iniciativa para a população. “É uma alegria muito grande participar deste momento tão especial para Lagarto. A Vila da Páscoa foi pensada com muito carinho para proporcionar às famílias lagartenses um espaço de convivência, fé e celebração, especialmente neste período que nos convida à reflexão e à esperança. Ver as crianças encantadas e as famílias reunidas mostra que iniciativas como essa fazem a diferença na vida da nossa gente”, afirmou.

Entre os visitantes, a impressão inicial foi de surpresa e encantamento com o espaço preparado para a celebração. Foi o caso de Débora Santos, que esteve no evento acompanhada da família. Ela destacou a relevância da Vila. “É um evento de grande importância para todos nós, pois envolve as crianças, que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de experiência, e oferece um momento de lazer e convivência para as famílias. Além disso, é algo inédito que permite às crianças vivenciarem esse universo lúdico, esse momento que também é delas”, disse.

Por sua vez, sua prima Fernanda Silva destacou que “outro ponto importante é o aspecto religioso, que não pode ser esquecido. A Páscoa representa a ressurreição de Jesus Cristo, e é essencial manter viva essa mensagem. Então, é um evento completo, que reúne fé, cultura, economia e, principalmente, fortalece a união das famílias, que é o mais importante”.

Para Kênia Azevedo, que reside nas proximidades da Praça do Rosário, ações como a Vila da Páscoa, além de promover a convivência, também servem para dar mais vida à localidade. “Eu gostaria de parabenizar a Prefeitura por essa oportunidade que está sendo dada a esta praça, que há muitos anos estava desprezada. Agora, estou vendo esse movimento, que também contribui para a economia da cidade e oferece uma opção de lazer. É uma oportunidade para muitas pessoas que não têm condições socioeconômicas de acessar outros espaços. Esse evento é algo maravilhoso. Assim como aconteceu no Natal, a Vila da Páscoa é algo muito importante para a cidade. Antes, os eventos aconteciam em outras praças, e agora trazer isso para cá é mais uma oportunidade para todos nós moradores”, disse.

Segundo o secretário Municipal de Turismo (Semtur), Alexsandro Carvalho Xisto (Alex Dentinho), “cada detalhe foi pensado para criar um ambiente acolhedor e simbólico. Cenários temáticos, áreas de convivência e apresentações de artistas locais ajudam a construir um espaço que convida o público a permanecer, circular e compartilhar momentos em família. A Vila da Páscoa representa um novo capítulo na agenda de eventos do município e amplia as opções de lazer para a população”, explicou o gestor da pasta responsável pela organização da Vila, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

Programação

Antes mesmo da abertura oficial, o clima da Páscoa já havia tomado conta da cidade. No sábado, 4, um desfile temático percorreu as ruas do Centro, reunindo personagens ligados ao universo lúdico da data. A passagem do cortejo chamou a atenção de quem circulava pela região, levando música, cores e interação com o público. Crianças acompanharam com entusiasmo cada personagem, enquanto famílias pararam para registrar o momento. O desfile funcionou como um convite coletivo para o início da programação, que agora segue ao longo da semana com atividades culturais e espaços interativos montados na praça.

Com programação prevista até o dia 11 de abril, a expectativa é de que a Vila da Páscoa continue reunindo um grande público nos próximos dias. Até lá, todos os dias, o evento acontece a partir das 19h, com apresentações artísticas, feirinha de artesanato, espaço gastronômico e pet, além de oficina de pinturas, parque de diversões, caça ao ovo, entre outras brincadeiras, transformando a Praça do Rosário em um lugar de encontros, memórias e experiências compartilhadas, celebrando a Páscoa de forma leve, afetiva e participativa.

Fonte: Prefeitura de Lagarto