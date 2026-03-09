Lagarto celebra o Dia Internacional da Mulher com programação especial

A Prefeitura de Lagarto promoveu, no último domingo, 08, uma programação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrando a força, a presença e a contribuição das mulheres para o desenvolvimento do município. As atividades aconteceram no Balneário Bica, e teve momentos de lazer, saúde, bem-estar e reflexão.

A iniciativa integra uma série de ações voltadas à valorização feminina, além de ser um compromisso da gestão municipal em executar políticas públicas que dialoguem com as necessidades das mulheres lagartenses. A programação contou com atividades como dança, corrida, hidroginástica e apresentação musical, em um ambiente composto de muita confraternização e reconhecimento.

Quem acompanhou de perto o evento foi a vice-prefeita Suely Menezes, que destacou a importância e o papel da mulher na sociedade e na gestão municipal. Ela também ressaltou a importância da data e das ações voltadas ao público feminino no município.

“Este é um momento de reconhecimento e de valorização da força da mulher. Mulheres que estão presentes em todos os espaços, contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade e para a construção de uma sociedade mais justa. Celebrar esta data também é reforçar a importância de seguir criando políticas e ações que garantam mais oportunidades, respeito e dignidade para todas”, disse.

Para o secretário municipal de Turismo, Alex Carvalho Xisto (Alex Dentinho), a iniciativa simboliza o reconhecimento da gestão municipal à força e ao protagonismo feminino.

“O Dia Internacional da Mulher é uma oportunidade de reconhecer a sua importância em todas as áreas da nossa sociedade. E é neste sentido que a Prefeitura de Lagarto tem buscado promover ações que valorizem e celebrem essa presença feminina tão fundamental para o nosso município”, disse o gestor da pasta responsável pela organização do evento.

Entre as participantes, o clima foi de alegria e celebração. Aos 75 anos de idade, a aposentada Maria de Lourdes Ramos aproveitou todos os momentos e parabenizou a gestão municipal pela realização do evento.

“Este foi um grande presente que nós mulheres recebemos da Prefeitura. Bem organizado e muito bonito. E eu aproveitei para participar das ações esportivas e cuidar ainda mais da minha saúde”, ressaltou ao celebrar sua longevidade.

Quem também participou ativamente da ação foi Alessandra Silva Aragão. Após uma sessão de massoterapia, ela falou sobre a importância da valorização da mulher enquanto força motriz na sociedade. “Uma ação como esta é especial para nós mulheres, pois é uma forma de sermos reconhecidas e homenageadas com um dia de lazer, de descanso e distração. Aqui também foi um espaço no qual podemos nos motivar umas às outras. Sem dúvidas, nós somos o motor de toda uma sociedade”, pontuou.

Mais do que um momento comemorativo, a ação também foi um convite à reflexão sobre o papel das mulheres na construção social. Em Lagarto, elas estão presentes em diferentes áreas, a exemplo da educação, da saúde, do comércio, da agricultura, do empreendedorismo, da administração, contribuindo de forma decisiva para o crescimento social, econômico e cultural do município.

Com iniciativas como a realizada neste domingo, a Prefeitura de Lagarto busca ampliar os espaços de participação e valorização das mulheres, promovendo momentos que reconhecem suas trajetórias, suas conquistas e a contribuição diária que oferecem à sociedade lagartense, como afirmou o prefeito Sérgio Reis.

“Celebrar o Dia Internacional da Mulher é reconhecer a força, a dedicação e o papel fundamental que as mulheres têm na construção da nossa sociedade. Preparamos essa programação com muito carinho para oferecer momentos de cuidado, informação, saúde e lazer para as mulheres. É também uma forma de reafirmar o compromisso da nossa gestão com políticas públicas que valorizem, protejam e garantam mais oportunidades para todas elas”, destacou.

Serviços

A comemoração especial alusiva ao Dia Internacional da Mulher também contou com a participação de diversos profissionais. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) esteve presente com uma ambulância com uma equipe de Enfermagem, além de serviços como testagem rápida, vacinação e massoterapia.

As atividades físicas, dentro e fora das piscinas, foram comandadas por Mayara e Dilza Nascimento, que levaram todo o seu profissionalismo e alegria às participantes. Por sua vez, a cantora lagartense, Milena Nascimento, encantou o público com canções de sua autoria e de outros artistas.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também marcou presença, por meio da Guarda Municipal (GML) e do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DDTU).

Fonte: Prefeitura de Lagarto